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Spor

Paixao gol atamayınca Altay kazanamıyor

Altay, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon Marco Paixao'nun gol atamadığı maçları kazanamazken, sadece 3 beraberlik aldı.

IHA9 Mart 2023 Perşembe 13:39 - Güncelleme:
Paixao gol atamayınca Altay kazanamıyor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Marco Paixao, siyah-beyazlı takımın en önemli gol silahı olarak dikkat çekiyor. Portekizli oyuncu, bu sezon ligde 22 maça çıkarken, 13 gol kaydetti. Paixao'nun fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda İzmir temsilcisi, 5 galibiyet, 4 beraberlikle 19 puan topladı.

Altay, ligde Marco Paixao'nun gol atamadığı müsabakalarda ise ise galibiyete ulaşamadı. Siyah-beyazlıların kazandığı Bodrumspor (1), Sakaryaspor (2), Altınordu (1), Gençlerbirliği (1) ve Boluspor (1) müsabakalarında 38'lik yıldız skor üretmeyi başardı.

Öte yandan İzmir temsilcisinin hanesine puan yazdırdığı sadece 3 müsabakada Paixao'nun skor katkısı bulunmuyor.

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