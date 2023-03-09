Paixao gol atamayınca Altay kazanamıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Marco Paixao, siyah-beyazlı takımın en önemli gol silahı olarak dikkat çekiyor. Portekizli oyuncu, bu sezon ligde 22 maça çıkarken, 13 gol kaydetti. Paixao'nun fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda İzmir temsilcisi, 5 galibiyet, 4 beraberlikle 19 puan topladı.

Altay, ligde Marco Paixao'nun gol atamadığı müsabakalarda ise ise galibiyete ulaşamadı. Siyah-beyazlıların kazandığı Bodrumspor (1), Sakaryaspor (2), Altınordu (1), Gençlerbirliği (1) ve Boluspor (1) müsabakalarında 38'lik yıldız skor üretmeyi başardı.

Öte yandan İzmir temsilcisinin hanesine puan yazdırdığı sadece 3 müsabakada Paixao'nun skor katkısı bulunmuyor.