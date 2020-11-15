Paixao'nun gözü 3. kez gol krallığında

DHA 15 Kasım 2020 Pazar 11:53 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 11:53

Rakip fileleri 6 kez sarsan Portekizli santrfor, atacağı gollerle 7'şer golü bulunan Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz ve Bursasporlu Ali Akman'ı geride bırakmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 2018-19 sezonunda 29 gol, geçen sezon ise 22 gol kaydeden Marco Paixao, kalan haftalarda şampiyonluk hedefleyen İzmir ekibinin yine en önemli gol silahlarından biri olacak. Koronavirüs vakaları nedeniyle ligdeki 2 maçı ertelenen Altay'da Paixao şimdiye kadar Eskişehirspor (4), Adana Demirspor ve Altınordu ağlarını havalandırdı.