İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2021 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,024
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
Spor

Pakhtakor'da Peter Huistra dönemi

Özbekistan takımı Pakhtakor, Şota Arveladze'den boşalan teknik direktörlük görevine Gürcü teknik adamın yardımcılığını yapan Peter Huistra'yı getirdi.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 09:44 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:44
ABONE OL

Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin son 2 sezonda çalıştırdığı Özbekistan'ın en köklü kulüplerinden Pakhtakor'da takımın başına Hollandalı Peter Huistra getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor'da Haziran 2017'den beri yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Peter Huistra, bundan sonra teknik direktör olarak faaliyetini sürdürecek." denildi.

Haziran 2017'de geldiği Pakhtakor'a son iki sezonda 2 Süper Lig, 2 Özbekistan Kupası ve 1 Lig Kupası olmak üzere toplam 5 şampiyonluk kazandıran Şota, iki yıl üst üste Süper Lig'in en iyi teknik direktörü seçilmişti. Gürcü teknik adam, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Aralık 2020'de kulüpten ayrılmıştı.

;;;;;;;

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.