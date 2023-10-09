Pakistan Milli Takımı, İstanbul'da çalışıyor

VakıfBank Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen kamp için 1 Ekim'de Türkiye'ye gelen Pakistan Milli Takımı, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibinin yönetiminde antrenmanlarına devam ederken, Pakistan'daki kadın voleybolunun güçlenmesi için bilgi paylaşımı da yapılıyor.

Sporun ve voleybolun bütünleştirici gücü olduğunu söyleyen Guidetti, "Sporda kupalar kazanmanın yanı sıra köprüler kurmak da önemlidir. Tek bir yerde tek bir kulüpte gelişim göstermek bizi yarına taşımak için yeterli değil. Türkiye'de birçok şehirde ziyaret ettiğim kız çocuklarının voleybol tutkusu bana çok şey öğretti. Benzer şekilde Pakistanlı voleybolcuların gelişimine katkıda bulunmaya çalışırken ben de onlardan bir şeyler öğreniyorum. Türkiye'de VakıfBank tesislerinde bulunmanın onlara verdiği mutluluğu hayatları boyunca hatırlayacaklarına eminim. Bunun bir parçası olmaktan da mutluluk duyuyorum. Böylesi organizasyonların dünya genelinde artması için de elimden geleni yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Pakistan Milli Takımı'nın gelişim kampı 15 Ekim'de tamamlanacak.