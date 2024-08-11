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Spor

Pakistan'a 40 yıl sonra gelen altın madalya!

Pakistanlı sporcu Arshad Nadeem, Paris 2024 Olimpiyatları'nda atletizm erkekler cirit atmada altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

11 Ağustos 2024 Pazar 00:50 - Güncelleme:
Pakistan'a 40 yıl sonra gelen altın madalya!
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Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden olimpiyatlar merakla takip ediliyor. Olimpiyat oyunlarında tarihi başarılara imza atan sporcular, ülkelerine başarıyla dönmeye devam ediyor.

Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler cirit atmanın finallerinde Pakistanlı sporcu Arshad Nadeem de tarihi başarıya imza attı.

Nadeem, 92.97'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Pakistanlı 27 yaşındaki sporcu, tarihi başarısıyla Pekin 2008'de Andreas Thorkildsen'e (90.57) ait olimpiyat rekorunu da kırmış oldu.

"GÜN BENİM GÜNÜMDÜ"

Nadeem, başarısıyla 40 yıl sonra altın madalyayı ülkesine kazandırmış oldu. Başarısının ardından yaptığı açıklamada Nadeem, "Gün benim günümdü. Daha uzak bir mesafeye atabilirdim" dedi.

  • Arshad Nadeem
  • Paris 2024 Olimpiyatları
  • Altın madalya

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