Pakistan'a 40 yıl sonra gelen altın madalya!

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden olimpiyatlar merakla takip ediliyor. Olimpiyat oyunlarında tarihi başarılara imza atan sporcular, ülkelerine başarıyla dönmeye devam ediyor.

Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler cirit atmanın finallerinde Pakistanlı sporcu Arshad Nadeem de tarihi başarıya imza attı.

Nadeem, 92.97'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Pakistanlı 27 yaşındaki sporcu, tarihi başarısıyla Pekin 2008'de Andreas Thorkildsen'e (90.57) ait olimpiyat rekorunu da kırmış oldu.

"GÜN BENİM GÜNÜMDÜ"



Nadeem, başarısıyla 40 yıl sonra altın madalyayı ülkesine kazandırmış oldu. Başarısının ardından yaptığı açıklamada Nadeem, "Gün benim günümdü. Daha uzak bir mesafeye atabilirdim" dedi.

First of all, I thank Allah Almighty for this huge success, with the prayers of my parents, prayers of the entire nation and especially the tireless effort of my coach Mr. Salman Iqbal Butt and the support of Dr. Ali Sher Bajwa, I have achieved this massive milestone.

Thank you... pic.twitter.com/zpMvRMLGHA