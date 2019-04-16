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Palabıyık-Yıldırım uzlaştı

Derbide hakem Ali Palabıyık ile VAR Bülent Yıldırım’ın hem Dirar’ın Feghouli’ye yaptığı hareket hem de Mehmet Topal ile Linnes arasında yaşanan pozisyonunda aynı görüşte oldukları öğrenildi.

  • StarSpor
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OLAYLI Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası hakem Ali Palabıyık’ın kararları tartışılmaya devam ediyor. Fatih Terim’in maç sonu üzerinde durduğu Mehmet Topal ile Linnes arasındaki pozisyon ile yedikleri gol öncesi faul olup olmadığı yolundaki Dirar-Feghouli mücadelesinde hakemler arasında görüş ayrılığı olmadığı öğrenildi. Palabıyık’ın G.Saray’ın yediği gol öncesindeki pozisyonda kendisini pozisyonu izlemeye davet eden VAR hakemi Bülent Yıldırım’a “Ben pozisyonu nizami gördüm. Arkadan Dirar’ın hafif bir şarjı var” dediği, Yıldırım’ın da, “Bende sizin gibi gördüm, devam” dediği ifade edildi. Linnes-M.Topal pozisyonu için de şu diyalog yaşanmış: Palabıyık: M.Topal’ın ayağı topla oynama mesafesinde. Linnes gövdesiyle geliyor. VAR Yıldırım: Sana katılıyorum. Sarı kart gereksiz. Bu arada Yıldırım’ın Palabıyık’ı bu pozisyonla ilgili VAR’a çağırdığı ama gitmediği yolundaki iddialar da “Eğer VAR masası çağırırsa hakem gitmek zorunda” denilerek yalanlandı.

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