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Palermo 10 avroya satıldı

İtalya ekibinin sahibi Maurizio Zamparini, 10 avro karşılığında kulübü Londra merkezli bir şirkete sattığını duyurdu.

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İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Palermo, 10 avro karşılığında merkezi Londra'da bulunan Mepal şirketine satıldı.

Palermo'nun internet sitesine yazdığı mektupla taraftarlara seslenen kulüp sahibi Maurizio Zamparini, 10 avroluk sembolik bir fiyat karşılığında tüm hisselerini Londra merkezli Mepal şirketine sattığını duyurdu.

Kulübün menfaatleri için söz konusu satış işleminin gerçekleştiğini vurgulayan 77 yaşındaki iş adamı, söz konusu şirketin, 22,8 milyon avroya ulaşan borçları ödemeyi taahhüt ettiğini, yeni stat ve antrenman tesisi yapımı için hazırlıklara başlayacağını duyurdu.

Palermo'yu 2002'de satın alan Maurizio Zamparini, 30 yıllık aranın ardından 2004-05 sezonunda kulübü Serie A'ya taşımıştı.

Edinson Cavani, Paulo Dybala ve Javier Pastore gibi yıldız oyuncuların bir dönem formasını giydiği Palermo, Serie B'de 13 hafta sonunda 26 puanla lider konumda bulunuyor. (AA)

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