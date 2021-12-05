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Spor

Palmeiras'tan Felipe Melo'ya veda mesajı

Palmeiras kulübü, kaptanları Felipe Melo'ya bir veda mesajı yayınladı.

5 Aralık 2021 Pazar 09:35 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 09:35
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Palmeiras, üst üste yaşadığı Libertadores şampiyonluklarının ardından yeşil beyazlı ekipten ayrılacağı duyurulan Felipe Melo'ya veda mesajı yayınladı.

Kulübün sosyal medya hesabından 'Elveda kaptan' sözleriyle yapılan paylaşımda Felipe Melo'ya "Ayrılığın bir son değil, sonsuza kadar birlikte olduğumuzu gösteriyor. Formamızı onurlandırdığın, şampiyonluklar kazandığın ve tarih yazdığın için teşekkür ederiz Felipe Melo" sözleri kullanıldı.

Felipe Melo'nun ilerleyen yaşına rağmen bir sonraki durağı ise özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

38 yaşındaki Felipe Melo 2017'de geldiği Palmeiras'ta 1 Serie A şampiyonluğu, 1 Brezilya Kupası, 1 Brezilya Süper Kupası, 2 Libertadores Kupası kaldırma başarısı göstermişti.

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