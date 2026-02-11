İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,638
  • EURO
    51,8858
  • ALTIN
    7137.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Panama'nın Ankara Büyükelçisi Gianotti, Beşiktaş'ı ziyaret etti
Spor

Panama'nın Ankara Büyükelçisi Gianotti, Beşiktaş'ı ziyaret etti

Panama'nın Ankara Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti, Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti. Takımın antrenmanını izleyen Fonseca de Gianotti'ye Amir Murillo'nun imzalı forması hediye edildi.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 22:00 - Güncelleme:
Panama'nın Ankara Büyükelçisi Gianotti, Beşiktaş'ı ziyaret etti
ABONE OL

Panama'nın Ankara Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti, Beşiktaş futbol A takımını ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Panama Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Mario Julio da yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ın yeni transferi Panamalı futbolcu Amir Murillo, Büyükelçi Karina Arias Fonseca de Gianotti ile bir süre sohbet etti.

Takımın antrenmanını izleyen Fonseca de Gianotti'ye Amir Murillo'nun imzalı forması hediye edildi.

  • Karina Arias Fonseca
  • Panama Büyükelçi
  • Beşiktaş Ziyareti

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.