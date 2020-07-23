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Spor

Panathinaikos, Aris'ten Bochoridis'i transfer etti

Geçtiğimiz sezon Aris forması giyen Lefteris Bochoridis, Panathinaikos ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

IHA23 Temmuz 2020 Perşembe 15:41 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 15:41
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Yunan ekibi Panathinaikos, 26 yaşındaki basketbolcu Lefteris Bochoridis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Yunan temsilcisi Panathinaikos, bu kapsamda eski basketbolcusu Lefteris Bochoridis ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Bochoridis, 2014-2017 yılları arasında da Atina ekibinin forması giymişti.

26 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Aris forması ile 14 maçta 14.6 sayı 5.1 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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