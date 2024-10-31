Panathinaikos, evinde farka gitti

THY EuroLeague'in 6. haftasında Panathinaikos evinde Asvel ile karşı karşıya geldi.

Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, Kleisto Gipedo Basket Nikos Galis Salonunda oynanan mücadeleyi 92-68 kazandı.

Panathinaikos'ta İspanyol yıldız Lorenzo Brown, 17 sayı 3 ribaund ile maçın en skorer ismi oldu.

Öte yandan Türk oyuncularımız Cedi Osman, 5 sayı 5 ribaund yaparken Ömer Yurtseven ise 10 sayı 2 ribaund üretti.

Salon: Kleisto Gipedo Basket Nikos Galis

Hakemler: Emin Moğulkoç, Anne Panther, Uros Obrknezevic

1.Periyot: 27-14

2.Periyot: 45-29

3.Periyot: 70-52