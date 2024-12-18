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Spor

Panathinaikos evinde rahat kazandı

Turkish Airlines EuroLeague'de 16. hafta maçında Panathinaikos, Olimpia Milano‘yu konuk etti. Panathinaikos rakibi karşısında baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 103-74'lük skorla rahat kazandı.

18 Aralık 2024 Çarşamba 00:59 - Güncelleme:
Panathinaikos evinde rahat kazandı
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Turkish Airlines EuroLeague'de 16. hafta maçında Panathinaikos, Olimpia Milano'yu konuk etti.

Panathinaikos rakibi karşısında baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 103-74'lük skorla rahat kazandı.

Bu sonuçla Panathinaikos 8. galibiyetini alırken Olimpia Milano ise 7. yenilgisini yaşadı.

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 39 sayı – 7 ribaund – 2 asist ile maça damgasını vurdu. Jerian Grant 12 sayı – 8 asist, Ömer Faruk Yurtseven 9 sayı – 5 ribaund, Kostas Sloukas 9 sayı – 6 asist, Mathias Lessort 8 sayı – 8 ribaund, Dinos Mitoglou 8 sayı – 4 ribaund, Juancho Hernangomez 6 sayı – 3 ribaund, Cedi Osman 3 sayıyla oynadı. Kendrick Nunn, 39 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Olimpia Milano'ya karşı ilk çeyreği 7 üçlükle kapatan Kendrick Nunn, EuroLeague tarihinin bir çeyrekte en çok üçlük atan oyuncusu oldu!

Ayrıca Nunn, tek çeyrekte 21 sayıyla Toney Douglas'ın (2018, Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko) rekorunu egale etti.

Olimpia Milano'da Nikola Mirotic 16 sayı – 4 ribaund, Nenad Dimitrijević 15 sayı – 3 asist, Shavon Shields 11 sayı – 2 ribaund, Zach LeDay ve Fabien Causeur 6, Nico Mannion 11 sayı – 2 asist, Freddie Gillespie 5 sayıyla mücadele etti.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 38-15

2. çeyrek: 62-40

3. çeyrek: 79-60

4. çeyrek: 103-74

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