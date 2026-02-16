İSTANBUL 19°C / 12°C
Spor

Panathinaikos evinde tarihi mağlubiyet aldı

Panathinaikos, lig sonuncusu Kolossos'a sahasında 102-97 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar kulüp tarihinde ilk kez iç sahada 100+ sayı yedi.

16 Şubat 2026 Pazartesi 00:18
Panathinaikos evinde tarihi mağlubiyet aldı
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde hiç beklenmedik bir mağlubiyet yaşadı.

Lig sonuncusu Kolossos ile OAKA'da karşılaşan Panathinaikos, sahadan 102-97'lik skorla mağlup ayrıldı. OAKA'da tribünler sonuca çok büyük tepki gösterdi.

Böylece Pana, Yunanistan Ligi'nde 18. maçında 3. yenilgisini aldı ve Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası ikinci bir şok daha yaşadı.

Kolossos ise 18. maçında 5. galibiyetini aldı.

KULÜP TARİHİNDE İLK KEZ!

Panathinaikos, 98 yıllık kulüp tarihinde ilk kez; kendi evinde oynadığı uzatmasız bir maçta 100+ sayı yedi.

Ayrıca Panathinaikos, tarihinde ilk kez; kendi sahasında Kolossos'a maç kaybetti.

