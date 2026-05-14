Panathinaikos evinde yok! Valencia Final Four'da

EuroLeague maçında Valencia Basket, sahasında Panathinaikos'u ağırladı.

Valencia, Panathinaikos'u 81-64'lük skorla mağlup etti.

Bu sonuçla seride 3-2'yi bulan İspanyol temsilcisi, Final Four'a yükseldi. Valencia, tarihinde ilk kez Final Four'da mücadele edecek.

FINAL FOUR EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe Beko - Olympiakos

Real Madrid - Valencia

SERİ 2-0'DAN GERİ DÖNDÜ

PANA KENDİ EVİNDE YOK!

Panathinaikos'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Final Four müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak. Valencia'ya karşı seride 2-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğü koruyamayan ve elenen Panathinaikos, kendi evindeki Final Four'da yer almayacak.