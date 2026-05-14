14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
  Panathinaikos evinde yok! Valencia Final Four'da
Spor

Panathinaikos evinde yok! Valencia Final Four'da

Valencia Basket, EuroLeague play-off serisinin beşinci maçında Panathinaikos'u 81-64 mağlup ederek Final Four'a yükseldi.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 00:06 - Güncelleme:
Panathinaikos evinde yok! Valencia Final Four'da
EuroLeague maçında Valencia Basket, sahasında Panathinaikos'u ağırladı.

Valencia, Panathinaikos'u 81-64'lük skorla mağlup etti.

Bu sonuçla seride 3-2'yi bulan İspanyol temsilcisi, Final Four'a yükseldi. Valencia, tarihinde ilk kez Final Four'da mücadele edecek.

FINAL FOUR EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe Beko - Olympiakos

Real Madrid - Valencia

SERİ 2-0'DAN GERİ DÖNDÜ

PANA KENDİ EVİNDE YOK!

Panathinaikos'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Final Four müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak. Valencia'ya karşı seride 2-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğü koruyamayan ve elenen Panathinaikos, kendi evindeki Final Four'da yer almayacak.

