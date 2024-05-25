Panathinaikos, kupaya son dakikada uzandı!

Yunanistan Kupası'nda Christos Kontis'in ekibi Panathinaikos, Apostolos Mantzios'un yönetimindeki Aris'i 1-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Panthessaliko Stadyumu'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü maçın 90+7. dakikasında Georgios Vagiannidis kaydetti.

Gergin geçen maçta 3 kırmızı kart çıkarken Panathinaikos adına 51. dakikada Giannis Kotsiras, Aris adına ise 65. dakikada Vladimir Darida ve 71. dakikada Jean Jules Sepp Mvondo kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sezonun önemli bir bölümünde Fatih Terim yönetiminde çalışan Panathinaikos, bu sonuçla birlikte toplamda 20. kez Yunanistan Kupası'nı müzesine götürmüş oldu.