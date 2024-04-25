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Spor

Panathinaikos, Maccabi Playtika'yı farklı yendi

Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi play-off serisi 2. maçında Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup etti.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 23:45 - Güncelleme:
Panathinaikos, Maccabi Playtika'yı farklı yendi
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Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi play-off serisi 2. maçında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup etti.

OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Maccabi Playtika, 28-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Panathinaikos, soyunma odasına 51-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği de 71-60 önde kapatan Yunan temsilcisi müsabakadan da 95-79 galip ayrıldı.

Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, attığı 29 sayıyla THY Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kırdı.

Bu sonuçla Panathinaikos AKTOR, seride 1-1 eşitliği sağladı. Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin 3. mücadelesi, 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.

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