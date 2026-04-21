22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Spor

Panathinaikos, Monaco'yu devirerek play-off turuna kaldı

Panathinaikos, EuroLeague Play-In maçında Telekom Center'da oynanan mücadelede Monaco'yu 87-79 mağlup etmeyi başardı.

HABER MERKEZİ21 Nisan 2026 Salı 23:21 - Güncelleme:
EuroLeague Play-In maçında Panathinaikos ile Monaco karşı karşıya geldi. Telekom Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 87-79'luk skorla kazandı.

Maçı baştan sona üstün götüren Panathinaikos, adını play-offlara yazdırmayı başardı. Panathinaikos, playofflarda Valencia Basket ile karşılaşacak.

Monaco ise Barcelona - Kızılyıldız maçının galibiyle karşılaşacak ve playofflar için son bir şansı daha olacak.

Panathinaikos'ta forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, 9 sayı ve 6 ribaund ile mücadele etti.

Yunan ekibinde TJ Shorts 21 sayı, Kenneth Faried 13 sayı 8 ribaund ile oynadı.

Monaco'da Mike James'in 25 sayı, 7 asist, 5 ribaundluk oyunu galibiyet için yeterli olmadı.

