Spor

Panathinaikos, Nigel Hayes-Davis'i kadrosuna kattı

Yunan ekibi Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, eski Fenerbahçe Beko oyuncusu ABD'li yıldız Nigel Hayes-Davis'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 12:14
Panathinaikos, Nigel Hayes-Davis'i kadrosuna kattı
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'i transfer ettiklerini duyurdu.

Giannakopoulos, ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklamasında, 31 yaşındaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti.

Hayes-Davis, Basketbol Avrupa Ligi'nde geçen sezon 16,7 sayı, 5,3 ribaunt ve 1,7 asist ortalamasıyla Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

Dörtlü Final'in MVP'si seçilen ABD'li oyuncu, sezon başında gittiği NBA ekibi Phoenix Suns'ta 27 maçta forma giydi.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, bu sezon Avrupa Ligi'nde 27 maçta 16 galibiyet, 11 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

