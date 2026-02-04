İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2026 Çarşamba / 17 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4892
  • EURO
    51,4865
  • ALTIN
    6926.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Panathinaikos, Real Madrid'i son anda yendi
Spor

Panathinaikos, Real Madrid'i son anda yendi

Panathinaikos AKTOR, Basketbol EuroLeague'in 26. haftasında sahasında Real Madrid'i 82-81 mağlup etti. Ergin Ataman'ın ekibine galibiyeti, bitime 2 saniye kala Jerian Grant'in kaydettiği basket getirdi.

AA4 Şubat 2026 Çarşamba 00:54 - Güncelleme:
Panathinaikos, Real Madrid'i son anda yendi
ABONE OL

Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, İspanya temsilcisi Real Madrid'i 82-81 yendi.

Atina'daki Telekom Center'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-16 önde bitiren konuk takım Real Madrid, devre arasına da 44-36 üstün gitti.

İkinci devrede etkili performans sergileyen Panathinaikos AKTOR, üçüncü periyodu 61-60 önde geçti. Yunanistan temsilcisi, başa baş geçen ve final periyodunda üstünlüğün sıkça el değiştirdiği mücadeleyi, Jerian Grant'in bitime 2 saniye kala bulduğu basketle 82-81 kazandı.

Ev sahibi ekipte Kostas Sloukas 22 ve Grant 19 sayı kaydetti. Real Madrid'de Alex Len'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Panathinaikos AKTOR, 16. galibiyetini aldı. Ligde 16 galibiyete sahip Madrid ekibi ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, ligde Aris'e karşı 102-95 kaybedilen maçın ardından Ergin Ataman ve yardımcılarını eleştirmişti. Karşılaşma öncesinde ise Panathinaikos taraftarları, Ergin Ataman'a sevgi gösterisinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.