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Spor

Panathinaikos, Willian Arao ile yolların ayrıldığını duyurdu

Yunan ekibi Panathinaikos, 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Willian Arao ile yolların ayrıldığını duyurdu.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 15:39 - Güncelleme:
Panathinaikos, Willian Arao ile yolların ayrıldığını duyurdu
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Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Willian Arao ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Açıklamada oyuncuya Panathinaikos'taki zamanı için teşekkür edildi. Ayrıca kariyerinin devamı için başarılar dilendi.

BİR DÖNEM FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Brezilyalı orta saha oyuncusu, bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giymişti. 2022/23 sezonunda Flamengo'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon euro karşılığında transfer olan oyuncu, ertesi sezon 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Panathinaikos'a satılmıştı.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 39 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu, 1 gol kaydetti.

  • Panathinaikos
  • Willian Arao
  • AYRILIK

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