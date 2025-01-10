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Spor

Panathinaikos'a galibiyeti Cedi ve Ömer Faruk getirdi

Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında karşılaştığı Partizan'ı Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in etkili performansıyla 96-84 mağlup etti.

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 01:36 - Güncelleme:
Panathinaikos'a galibiyeti Cedi ve Ömer Faruk getirdi
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THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Panathinaikos evinde Partizan'ı 96-84 mağlup etti.

Bu sonuçla Panathinaikos 13. galibiyetini alırken Partizan ise 11. yenilgisini yaşadı.

Panathinaikos'ta milli yıldızımız Cedi Osman 26 dakika süre aldığı maçta 18 sayı – 3 ribaunt – 1 asist, Ömer Faruk Yurtseven ise 28 dakika süre aldığı maçta 15 sayı – 8 ribaunt ile mücadele etti.

Yunan devinde Kendrick Nunn 25 sayı – 4 asist, Jerian Grant 14 sayı – 7 ribaunt – 7 asist, Juancho Hernangomez 15 sayı – 7 ribaunt, Panagiotis Kalaitzaikis 7 sayı – 5 ribaunt ile oynadı.

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