Panathinaikos'ta gündem Zeljko Obradovic

Panathinaikos'ta Ergin Ataman döneminin sona ermesinin ardından gözler yeni başantrenöre çevrildi. Yunan ekibinde gündeme gelen en güçlü isim ise kulüp tarihinin efsanelerinden Zeljko Obradovic oldu.

Yunan basınından Gazzetta'nın Sırbistan kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Panathinaikos yönetimi Obradovic ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor. Tecrübeli koçun, kendisine sunulacak projenin beklentilerini karşılaması halinde yeniden koçluk koltuğuna oturmaya sıcak bakabileceği belirtildi.

ATAMAN DÖNEMİ SONA ERDİ

Panathinaikos'ta Ergin Ataman ile yolların ayrılması, kulüpte yeni bir dönemin kapısını açtı. Taraflar arasındaki ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği ifade edilirken, yeşil-beyazlılarda teknik adam arayışı da resmen başlamış oldu.

Ataman, Panathinaikos'ta geçirdiği süreçte önemli başarılar elde ederken, zaman zaman aldığı kararlar ve çıkışlarıyla da gündem oldu. Türk başantrenörün takıma vedası sonrası yönetimin rotasını vakit kaybetmeden belirlediği aktarıldı.

TEK HEDEF OBRADOVIC

Haberde, Panathinaikos'un piyasada geniş çaplı bir koç arayışına çıkmadığı, kulübün öncelikli hedefinin Zeljko Obradovic olduğu vurgulandı. Sırp koçun isminin, takımın Final Four'a veda etmesinin ardından kulislerde daha yüksek sesle konuşulmaya başlandığı kaydedildi.

13 SENE PANA'YI ÇALIŞTIRDI

Panathinaikos ile Obradovic arasındaki bağ, Avrupa basketbolunun en özel hikayelerinden biri olarak gösteriliyor.

Deneyimli çalıştırıcı, 1999-2012 yılları arasında Yunan devinde görev yapmış ve kulübe tarihi başarılar kazandırmıştı. Obradovic, Panathinaikos döneminde 5 EuroLeague şampiyonluğu, 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 7 Yunanistan Kupası zaferi yaşadı. Toplamda 23 kupa kazanan Sırp antrenör, kulüp tarihinin en büyük figürü haline geldi.

Bu nedenle olası dönüş, yalnızca teknik bir hamle olarak değil, Panathinaikos için duygusal ve tarihi bir geri dönüş olarak da değerlendiriliyor.

OBRADOVIC'İN ŞARTLARI VAR

Gazzetta'nın haberinde, Obradovic'in yeniden çalışmaya tamamen kapalı olmadığı ancak bunun bazı şartlara bağlı olduğu belirtildi. 66 yaşındaki koçun, kariyerinin son bölümünde kendisini tatmin edecek güçlü bir proje aradığı ifade edildi.

Obradovic'in Partizan döneminin ardından kariyerine olumlu bir final yapmak istediği, Panathinaikos'un ise bu anlamda onun için özel bir seçenek olabileceği öne sürüldü.

Ayrıca Sırp çalıştırıcının Atina'ya olan sevgisi de dikkat çekti. Obradovic'in şehirde evi bulunduğu ve Avrupa'daki birçok büyük merkeze kıyasla Atina'da yaşamaya daha sıcak baktığı iddia edildi.

GÖZLER GIANNAKOPOULOS'TA

Panathinaikos'ta bundan sonraki sürecin Dimitris Giannakopoulos'un atacağı adımlara bağlı olduğu belirtildi. Haberde, Obradovic'in aktif sözleşmesi bulunan bir koçun takımıyla görüşmeye sıcak bakmayacağı, bu nedenle Ataman ayrılığı öncesi resmi bir temas kurulmadığı aktarıldı.

Ataman ile yolların ayrılmasının ardından ise Panathinaikos'un Obradovic ile masaya oturmasının önünde bir engel kalmadığı ifade edildi.

Belgrad ve Atina kaynaklı bilgilere göre önümüzdeki günler kritik olacak. Panathinaikos cephesinde Zeljko Obradovic hayali güçlü şekilde gündemde dururken, bu büyük geri dönüşün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.