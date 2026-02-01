İSTANBUL 8°C / 6°C
  Panathinaikos'ta istifa çağrısı! Ergin Ataman'ın cevabı bekleniyor
Spor

Panathinaikos'ta istifa çağrısı! Ergin Ataman'ın cevabı bekleniyor

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris yenilgisi sonrası teknik ekip ve oyunculara sert sözlerle istifa çağrısında bulundu. Bu açıklamaların ardından başantrenör Ergin Ataman'ın vereceği cevap Yunanistan'da merak konusu oldu.

HABER MERKEZİ1 Şubat 2026 Pazar 21:13 - Güncelleme:
Panathinaikos'ta istifa çağrısı! Ergin Ataman'ın cevabı bekleniyor
ABONE OL

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris karşısında alınan mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından takıma sert eleştiriler yöneltti.

Takımın performansından memnun olmadığını açıkça dile getiren Giannakopoulos, teknik ekip ve oyunculara istifa çağrısında bulundu.

Başkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Baş antrenörler, yardımcı antrenörler... Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos!

Umarım Atina'ya geri döndüğünüzde; eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte."

ERGİN ATAMAN NE DİYECEK?

Giannakopoulos'un açıklamaları Yunan basınında da geniş yankı uyandırırken, kulüpte yaşanabilecek olası gelişmeler merak konusu oldu.

Başantrenör Ergin Ataman'ın bu açıklamalara nasıl cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.

