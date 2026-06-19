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Spor

Panathinaikos'ta Obradovic dönemine doğru

Ergin Ataman ile yollarını ayıran Panathinaikos, başantrenörlük görevine Zeljko Obradovic'i getirmeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2026 Cuma 18:05 - Güncelleme:
Panathinaikos'ta Obradovic dönemine doğru
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Avrupa basketbolunun en başarılı antrenörlerinden biri olan Zeljko Obradovic, son dönemde gündeme gelen Panathinaikos iddialarının gölgesinde Atina'ya geldi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, deneyimli çalıştırıcının Atina ziyareti, ortaya atılan dönüş söylentilerinden çok daha önce planlanan bir program kapsamında gerçekleşti. Haberde, Obradovic'in kentte bulunduğu süre içerisinde Panathinaikos yöneticileriyle bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı.

Kulübün sahibi Dimitris Giannakopoulos'un, Sırp koçu 14 yıl sonra yeniden Panathinaikos'a döndürmek amacıyla hazırladığı projeyi ve teklifin detaylarını aktaracağı öne sürüldü.

Atina şehir merkezinde bulunan kendisine ait özel konutunda iki ila üç gün kalması beklenen Obradovic'in, daha sonra Sırbistan'a dönmeden önce Ettore Messina ile birlikte, merhum Dusan Ivkovic anısına düzenlenecek antrenörlük seminerine katılacağı ifade edildi.

Öte yandan, kariyerinde dokuz EuroLeague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcının, 2-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek EuroLeague Başantrenörler Kurulu semineri öncesinde 30 Haziran'da yeniden Yunanistan'a dönmesinin planlandığı belirtildi.

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