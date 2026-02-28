İSTANBUL 8°C / 5°C
Spor

Panathinaikos'ta Ömer Faruk Yurtseven ile yollar ayrıldı

Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ile yolların ayrıldığını açıkladı.

28 Şubat 2026 Cumartesi 17:04
Panathinaikos'ta Ömer Faruk Yurtseven ile yollar ayrıldı
Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırdı.

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Panathinaikos AKTOR, Ömer Yurtseven ile olan iş birliğinin sona erdiğini duyurur. Ekibimize yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi ile bu sezon Avrupa Ligi'nde görev aldığı 19 maçta 6,3 sayı ve 3,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

