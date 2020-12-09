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Spor

Pancu'dan Webo'ya ırkçılık yapan vatandaşına sert tepki

Beşiktaşlı eski futbolcu Daniel Pancu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun büyük bir hata yaptığını dile getirdi.

DHA09 Aralık 2020 Çarşamba 12:43 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 12:43
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Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu damgasını vurdu. Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan Sebastian Coltescu'ya bir tepki de vatandaşı Pancu'dan geldi. Skorer'den Nergis Aşkın'a konuşan Beşiktaşlı eski futbolcu Daniel Pancu, "Hakem dün gece çok ama çok büyük bir hata yaptı. Rumen halkı asla ırkçı değildir. Irkçılığa hayır, yanındayız Pierre Webo" ifadelerini kullandı.

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