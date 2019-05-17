Pandev'in Eljif Elmas tüyosu büyük dikkat çekti

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın devlerini peşine takan yıldız adayı Eljif Elmas için, milli takımda kaptanlığını yapan Galatasaray'ın eski oyuncusu Goran Pandev'den transfer açıklaması geldi.

Goran Pandev, Inter'in Eljif Elmas'ı istediğini söylerken, oyuncunun transferi için İtalyan ekibi adına aracı olduğunu söyledi.

Inter'in kendisine Eljif'i sorduğunu belirten Galatasaray'ın eski ismi, "Inter yönetici Marotta ile konuştum ve bana Eljif Elmas'ı sordu. İki tarafla temasa geçtim ve görüşmelerine aracı oldum. Eljif'i Inter formasıyla görmek isterim" ifadelerini kullandı.

"CONTE GELECEK, ELJİF İÇİN ÇOK UYGUN"

Eljif'in Inter'e gitmesini öneren Pandev, "Inter, Eljif için güzel bir seçenek. Özellikle de yeni teknik direktör olacak Antonio Conte'nin 3-5-2 dizilişi de Eljif için en iyi sistem. Ama Eljif Elmas'ın peşinde büyük kulüplerin olduğu bilgisini duydum. Ben üzerime düşeni yaptım, şimdi Inter'in teklifini kabul edip etmemek aileye kalmış" dedi.

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO İSTİYOR!

İngiltere ve İtalya'da talipleri olan 19 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin 20 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği konuşuluyor. Bu sezon Fenerbahçe'de 39 maçta 2400 dakika süre alan Eljif, 3 kez ağları sarstı.