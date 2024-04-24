PAOK, 1 puanı 90+10'da kurtardı!

Yunanistan Şampiyonluk Turu maçında Lamia ile PAOK karşı karşıya geldi. Kentro Lamias Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Lamia, 45+4'te Vykintas Slivka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran PAOK, aradığı golü uzatmalarda buldu. Uzatmaların 90+10'ncu dakikasını gösterirken sahneye çıkan Stefan Schwab takımına 1 puanı getirdi.

Ev sahibi Lamia'da Pedro Amaral, maçın 90. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Fatih Terimli Panathinaikos'un direkt rakibi olan PAOK, 68 puan oldu ve şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Lamia ise 35 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki maçta Lamia, Olympiakos deplasmanına gidecek. PAOK, sahasında AEK'i ağırlayacak.

LİGDE OLUŞAN SON PUAN DURUMU

AEK, 72 PUAN - 32 MAÇ

PANATHINAIKOS, 71 PUAN - 32 MAÇ

PAOK, 68 PUAN - 32 MAÇ