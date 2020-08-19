İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2020 Çarşamba / 29 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3784
  • EURO
    8,8132
  • ALTIN
    471.558
  • BIST100
    1103.71
Spor

PAOK-Beşiktaş maçına İtalyan hakem

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak.

IHA19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:41 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:41
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Beşiktaş’ın deplasmanda Yunanistan ekibi PAOK ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek.

UEFA’dan yapılan açıklamada, Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Yunanistan’ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü Toumba Stadı’nda oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri’nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.