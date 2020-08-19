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Spor

PAOK - Beşiktaş maçı şifresiz kanalda

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, PAOK - Beşiktaş maçının şifresiz kanaldan yayınlanacağını açıkladı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:09 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:09
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Sosyal medyada taraftarlarca PAOK - Beşiktaş maçının şifresiz kanalda yayınlanması için yürütülen kampanya olumlu sonuçlandı. Siyah beyazlı temsilcimizin PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçının Kanal D'den şifretsiz olarak yayınlanacağı açıklandı.

Sporseverlere müjdeli haberi ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D’de yayınlanacak. Temsilcimiz Besiktas’a yürekten başarılar diliyorum."

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