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Spor

PAOK Miroslav Stoch ile yolları ayırıyor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçındaki rakibi Yunan ekip PAOK Miroslav Stoch ile yollarını ayırma kararı aldı.

18 Ağustos 2020 Salı 20:25 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 20:25
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PAOK, daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Miroslav Stoch ile yollarını ayırıyor.  Yunan ekibinin, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Miroslav Stoch'un sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı kaydedildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre PAOK, Slovak futbolcunun sözleşmesinden kurtulmak için 2022'ye kadar geçerli kontratını karşılıklı anlaşmayla feshedecek.

Geçen sezon sadece 15 maçta oynayabilen 30 yaşındaki oyuncunun, eski kulübü Slavia Prag'a dönebileceği ancak geleceğinin belirsizliğini sürdürdüğü belirtildi.

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