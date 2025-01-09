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Spor

Paolo Banchero parkelere dönmeye hazırlanıyor

Sakatlığını atlatan Orlando Magic'in yıldızı Paolo Banchero bu hafta içi parkelere dönmeye hazırlanıyor.

9 Ocak 2025 Perşembe 12:01 - Güncelleme:
Paolo Banchero parkelere dönmeye hazırlanıyor
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Orlando Magic yıldızı Paolo Banchero'nun bu hafta içinde oblik kası sakatlığından dönmesinin beklendiği kaydedildi.

ESPN'den Shams Charania, Banchero'nun bu gece Minnesota Timberwolves'a karşı oynanacak maçta veya Cuma günü Milwaukee Bucks'a karşı oynanacak karşılaşmada oblik kası yırtığı sakatlığından dönmesinin beklendiğini belirtti.

22 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz günü Magic ile yapılan antrenmana tam katılım gösterdiği bildirildi.

Sakatlığı nedeniyle 30 Ekim'den beri kenarda olan Banchero, beş maçta ortalama 36,4 dakikada 29,0 sayı, 8,8 ribaund ve 5,6 asist kaydetmişti.

Orlando şu anda Doğu Konferansı'nda 22-16 derecesi ile dördüncü sırada.

  • Paolo Banchero
  • sakatlık
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