  • Haberler
  • Spor
  • Paolo Maldini'den Fenerbahçe'ye Alex Meret önerisi
Spor

Paolo Maldini'den Fenerbahçe'ye Alex Meret önerisi

Fenerbahçe'de seçime kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren başkan adayı Hakan Safi'nin futbol yapılanmasında önemli rol üstlenen Paolo Maldini'nin sarı-lacivertlilere Alex Meret'i önerdi.

HABER MERKEZİ2 Haziran 2026 Salı 12:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin futbol yapılanmasında önemli rol üstlenen Paolo Maldini'nin sarı-lacivertlilere Alex Meret'i önerdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimine çevrilirken transfer gündemi de hareketlenmeye başladı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yeni sezon planlamaları kapsamında yıldız isimlerle temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.

MALDINI'DEN MERET ÖNERİSİ

Hakan Safi'nin futbol yapılanmasında danıştığı isimlerden biri olan Paolo Maldini, sarı-lacivertli kulübe önemli bir öneride bulundu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Maldini'nin, Fenerbahçe'nin kaleci transferi için Napoli'den Alex Meret ismini gündeme getirdiği iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerde kaleci pozisyonuyla ilgili tartışmalar sürerken yönetimin alternatif isimler üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Özellikle son dönemde performansı eleştirilen Ederson'un geleceğinin belirsizliği, kaleci transferini öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirdi.

