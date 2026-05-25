25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
  • Paolo Maldini'den Hakan Safi paylaşımı
Paolo Maldini'den Hakan Safi paylaşımı

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi, genel kurul öncesi Paolo Maldini ile İstanbul'da bir araya geldi. Maldini, Safi ile görüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 23:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek genel kurul öncesi başkan adaylarından Hakan Safi, Paolo Maldini ile İstanbul'da bir araya geldi. Maldini, Safi ile görüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Maldini paylaşımında, "İstanbul'da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok an paylaşmaya devam edeceğimizden eminim." ifadelerine yer verdi.

LEAO'DAN YORUM

Öte yandan Maldini'nin bu paylaşımına, transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao da yorum yaptı. Portekizli futbolcu "Efsane" yorumunu yaptı.

