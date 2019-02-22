11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3397
  • 6,0568
  • 226.941
  • 103.246
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Papis Cisse sürprizi! Arabistan'a gidiyor

Alanyaspor'da oynadığı futbolla göz dolduran Papis Cisse, Arabistan'a gidiyor...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün Tzavellas, Efecan Karaca ve kaleci Haydar’a imza attırarak iç transferde gövde gösterisi yapan Alanyaspor’da sezon sonunda bir ayrılık olacak.

CİSSE ARABİSTAN'A GİDİYOR

Yaz ayı transfer döneminde Çin’in SD Luneng takımından kadroya katılan ve Süper Lig’de şu ana kadar 16 maçta 9 gollük bir performans ortaya koyan Papis Cisse için Arap kulüplerinin hatrı sayılı teklifler yaptığı öğrenilirken, Alanyaspor cephesinin olası ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Yaşı 33 olmasına rağmen atletik yapısı ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Senegal’li yıldız için şimdiden atağa geçen Arap takımları, oyuncunun kendisine de maaş olarak iyi bir ücret vereceği ifade edilirken, Cisse’nin kariyerinin sonuna doğru gelmesi dolayısıyla bu transferin eli kulağında olduğu bildirildi.

Metz, Frieburg, Newcastle formaları giyen Papis Cisse en büyük patlamayı 2010-11 yılında Frieburg formasıyla yaparken, milli futbolcu 7 yıl önce 32 maçta 22 gol istatistiğine ulaşmıştı. Bundes Liga’da oynadığı futbolla parmak ısırtan Cisse daha sonra 10 milyon pound karşılığında Newcastle’ın yolunu tutmuştu.

(TM Digital Haber Merkezi)

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM´de yemin etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Tarımsal faaliyet uygulaması' geliyor

'Tarımsal faaliyet uygulaması' geliyor

Komşu'da tamamı Türkçe gazete çıkacak

Komşu'da tamamı Türkçe gazete çıkacak

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Hakurk'ta teröristlere ağır darbe

Hakurk'ta teröristlere ağır darbe

Kuzey Kore acil çağrıda bulundu

Kuzey Kore acil çağrıda bulundu

Cumhur İttifakı’nın İzmir adayı Zeybekci ilk icraatini açıkladı

Cumhur İttifakı’nın İzmir adayı Zeybekci ilk icraatini açıkladı

Bakan Soylu açıkladı: 3.5 milyar TL değerinde

Bakan Soylu açıkladı: 3.5 milyar TL değerinde

6 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı

6 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı
 

POPÜLER HABERLER

Milli SİHA´dan eksi 17 derecede tam isabet

Milli SİHA´dan eksi 17 derecede tam isabet

Binali Yıldırım müjdeyi verdi

Binali Yıldırım müjdeyi verdi

Gebze-Halkalı arasını 115 dakikaya düşecek

Gebze-Halkalı arasını 115 dakikaya düşecek

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA