Papis Cisse sürprizi! Arabistan'a gidiyor

Dün Tzavellas, Efecan Karaca ve kaleci Haydar’a imza attırarak iç transferde gövde gösterisi yapan Alanyaspor’da sezon sonunda bir ayrılık olacak.

CİSSE ARABİSTAN'A GİDİYOR

Yaz ayı transfer döneminde Çin’in SD Luneng takımından kadroya katılan ve Süper Lig’de şu ana kadar 16 maçta 9 gollük bir performans ortaya koyan Papis Cisse için Arap kulüplerinin hatrı sayılı teklifler yaptığı öğrenilirken, Alanyaspor cephesinin olası ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Yaşı 33 olmasına rağmen atletik yapısı ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Senegal’li yıldız için şimdiden atağa geçen Arap takımları, oyuncunun kendisine de maaş olarak iyi bir ücret vereceği ifade edilirken, Cisse’nin kariyerinin sonuna doğru gelmesi dolayısıyla bu transferin eli kulağında olduğu bildirildi.

Metz, Frieburg, Newcastle formaları giyen Papis Cisse en büyük patlamayı 2010-11 yılında Frieburg formasıyla yaparken, milli futbolcu 7 yıl önce 32 maçta 22 gol istatistiğine ulaşmıştı. Bundes Liga’da oynadığı futbolla parmak ısırtan Cisse daha sonra 10 milyon pound karşılığında Newcastle’ın yolunu tutmuştu.

(TM Digital Haber Merkezi)