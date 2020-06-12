Papis Cisse: ''Türkiye'de günde 5 defa ezanı duymam beni mutlu ediyor''

12 Haziran 2020 Cuma 01:01 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 01:01

Türkiye'de futbolseverler onu daha çok Newcastle United'da attığı harika gollerle hatırlıyordu ancak burada her türlü gol atabildiğini herkese kanıtladı. Çalışkan, sempatik, yardımsever... Bu özelliklerinin yanında artık son yıllarına yaklaşan bir futbolcu. Alanyaspor'un gol krallığı yarışındaki Senegalli golcüsü Papiss Cisse Sporx'e konuştu. Transferi, Erol Bulut'u, 35 yaşında bir futbolcunun nasıl 25 yaşında oynayabildiğini ve Müslüman bir ülkede oynamanın kendisi için önemini anlattı.

SENEGAL'DEN ÇIKAN BİRÇOK FUTBOLCU, İNANCIN VE ÇALIŞMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR. SENİN FUTBOLCULUK YOLUNDA ÜLKENDE YAŞADIĞIN ZORLUKLAR NEYDİ, NELERİ DOĞRU YAPTIN?



Futbola başlarken, kimin sana yardım ettiği, sana kimin şans vereceği önemli. Bunu bulmak zor ama ben şanslıydım. Amcam bana futbolculuğa başlama yolunda yardımcı oldu ve sonra da kariyerimdeki teknik direktörler de bana çok destek oldu.

SÜPER LİG'DE KARİYERİNİN EN YÜKSEK GOL ORTALAMASINI YAKALAMIŞ DURUMDASIN. TÜRKİYE'DE BU KADAR BAŞARILI OLMANIN SIRRI NEDİR?



Çok çalıştım ve yapabileceğime inandım. Bu benim işim. Çok mücadele ettim, her şeyiyle inandım. Sadece işimi yapmam gerekiyordu, aklımda hep 'Papiss, herkesten fazla çalışmalısın' vardı çünkü herkesin çalıştığını görüyordum. Şanslıyım ama futbol dünyasında adımın yer alabilmesi için çok, çok çalıştım.

BU YAZ SÖZLEŞMEN SONA ERİYOR VE ADIN SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUĞUN İDDİALI TAKIMLARIYLA DA ANILIYOR. TEKLİF ALDIN MI, ARTIK TECRÜBELİ BİR OYUNCU OLARAK, HEDEFİN NEDİR?



Şu anda geleceğimi bilmiyorum. Sadece bu sezonu Alanyaspor ile bitirmek, konratımı sonlandırmak istiyorum. Sözleşmem bittiğinde ne olacağına bakacağım ama sözleşmem bitene kadar savaşacağım.

DİNİNE BAĞLI BİR İNSAN OLDUĞUNU VERDİĞİN RÖPORTAJLARDA SÜREKLİ VURGULUYORSUN. MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDE OLMANIN AVANTAJLARI VAR MI SENİN İÇİN?



Müslüman bir ülkede olmak benim için harika. Daha fazlasını isteyemezdim. Her sabah kalktığımda ezan sesini duyuyorum, bu benim için çok önemli, bu benim inancım. Müslüman bir ülkede olduğum için mutluyum, burada oynadığım için çok iyi hissediyorum. Günde beş defa ezan sesini duymak beni gerçekten sakinleştiriyor ve mutlu bir insan yapıyor.

ALANYASPOR'UN MATEMATİKSEL OLARAK ŞANSI DEVAM ETSE DE, ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ DÜŞÜK. SENİN ŞAMPİYONLUK FAVORİN HANGİ TAKIM?



Umarım Alanyaspor şampiyon olabilir çünkü daha bir şey bitmiş değil. Aklımızın bir köşesinde bu olacak, bunun için uğraşacağız, ne olacağını bilemeyiz. Alanyaspor'un şampiyon olmasını isterim. Ligde, kupada, bir yerde... Fark etmez. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ama buradan ayrılmadan önce Alanyaspor'un kupa kazanmasını istiyorum.

EROL BULUT... YÜKSELEN BİR TEKNİK ADAM... ONU NASIL TANIMLARSIN, İLİŞKİNİZ NASIL?



Erol Bulut için açık olacağım, kusursuz bir teknik direktör. İyi teknik adam, iyi bir karakter. Benimle her konuştuğunda, bana güven veriyor. Planı var ve planına inanıyor. Oyuncularına inanıyor. Sezon boyunca yaptıklarını çalışarak yaptı. Daha yapacak çok şeyi var, buna eminim, gerçekten yapabilecek yeteneği var, bu kesin.

PEKİ EROL BULUT'U DÜNYA FUTBOLUNDA BİR TEKNİK ADAMA BENZETECEK OLSAN, KİME BENZETİRSİN?



Erol Bulut'u, Freiburg'da birlikte çalıştığım Robin Dutt'a benzetiyorum, Almanya'da teknik direktörümdü. Ona çok yakın. O da her zaman pozitifti, yaptığı işlere inanıyordu. Her durumda bir çıkış yolu bulup ilerleyebiliyordu, Erol Bulut da anlayış olarak ona benziyor.

SON DÖNEMDE SÜPER LİG'DE YABANCI SINIRI GELECEĞİ KONUŞULUYOR. SENİN BU KONUYA BAKIŞIN NEDİR, SENCE TÜRK FUTBOLUNA FAYDASI OLUR MU?



Yabancı oyuncuya sınır getirilmesi bence bir avantaj değil, iyi bir şey değil. Neden böyle bir şey yapılıyor, plan ne bilmiyorum. Çin'de böyle bir şey gördüm, Çin'deki genç oyuncular için oynama şansı oluyordu ama Türkiye'de aynısı olur mu, bilemiyorum.

Ben açıkçası böyle bir şey istemem. Fransa, İngiltere, Almanya... Herkesin özgür olmasını ve şans bulduğu yerde oynayabilmesini isterim. Eğer iyi futbolcuysanız ve kazandığınız parayı hak edecek kadar çalışıyorsanız ister yabancı ister yerli olun her yerde oynarsınız. Bunun kimlikle bir alakası yok.

ALANYASPOR'DAN ÖNCE TÜRKİYE'DEN TRANSFER TEKLİF ALDIN MI?



Türkiye'de daha önce başka görüşmem oldu, Bursaspor ile transfer için görüştüm. Alanyaspor ile görüşmemdeki motivasyonu, Alanya'nın bana olan yaklaşımını onlarda görememiştim. O yüzden Alanyaspor'da olduğum için mutluyum.

SÜPER LİG'DE EN BEĞENDİĞİN GOLCÜ VE KARŞISINDA EN ÇOK ZORLANDIĞIN DEFANS OYUNCUSU KİMLER?



Süper Lig'de en beğendiğim forvet benim. En beğendiğim defans oyuncularını da saymam gerekirse, Alanyaspor'da takım arkadaşlarım çok iyi. Welinton, Tzavellas, Baiano, Juanfran, N'Sakala, Caulker... Tüm defans oyuncularımız çok iyi. Süper Lig'de karşılaştığım tüm defans oyuncuları çok zorlu. 90 dakika boyunca bir forvet ile mücadele etmek zordur ama bu ligdeki tüm defans oyuncuları iyi.

35 YAŞINDA, BELKİ FUTBOLUNUN SON DÖNEMİNDESİN ANCAK SAHAYA ÇIKTIĞINDA BUNU FARK ETTİRMİYORSUN. BUNU NASIL BAŞARIYORSUN?



Çok çalışıyorum ve gerçekten iyi bir profesyonel olduğumu düşünüyorum. 35 yaşındayım ama kendimi 20 yaşında gibi hissediyorum, çünkü çok çalışıyorum, bir sporcunun yaşaması gerektiği gibi yaşıyorum, besleniyorum. İdmana erken geliyorum ve en son çıkmaya özen gösteriyorum; bir günümün 5-6 saati tesislerde geçiyor ve diri kalabilmek için ekstra çalışıyorum, buna mecburum.