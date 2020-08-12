Papiss Cisse Beşiktaş'ı takibe aldı

12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:50

Burak Yılmaz'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmasının ardından santrfor arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Papiss Cisse ismi ön plana çıktı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması ile attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli golcüden flaş bir hamle geldi. Deneyimli santrfor, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın resmi hesabını takibe aldı. Cisse'nin bu hamlesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırırken, transferde sona gelindiği şeklinde yorumlandı.

Papiss Cisse, geçtiğimiz sezon Süper Lig gol krallığı yarışını 22 golle ikinci sırada tamamladı.