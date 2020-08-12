İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2020 Çarşamba / 22 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2998
  • EURO
    8,5709
  • ALTIN
    450.108
  • BIST100
    1115.29
Spor

Papiss Cisse Beşiktaş'ı takibe aldı

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Papiss Cisse, siyah beyazlı takımın sosyal medya hesabını takibe aldı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:50
ABONE OL

Burak Yılmaz'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmasının ardından santrfor arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Papiss Cisse ismi ön plana çıktı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması ile attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli golcüden flaş bir hamle geldi. Deneyimli santrfor, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın resmi hesabını takibe aldı. Cisse'nin bu hamlesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırırken, transferde sona gelindiği şeklinde yorumlandı.

Papiss Cisse, geçtiğimiz sezon Süper Lig gol krallığı yarışını 22 golle ikinci sırada tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.