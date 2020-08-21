Papiss Cisse'den Anderlecht'e yeşil ışık

21 Ağustos 2020 Cuma 21:26 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 21:26

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Papiss Cisse'den Anderlecht açıklaması geldi. Golcü oyuncu Papiss Cisse, Belçika basınına konuştu ve "Anderlecht için kapım açık’’ ifadelerini kullandı.

Anderlecht’in Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak istediğine yer verilen haberde Cisse, ‘’Beşiktaş da dahil olmak üzere çeşitli kulüplerle konuşuyorum. Formdayım ve yeni bir kulüp bekliyorum’’ dedi.

Geçtiğimiz sene Anderlecht ile anlaşamadığını belirten 35 yaşındaki futbolcu, ‘’Buradaki ortamı çok beğenmiştim ama son dakika transferim gerçekleşmedi. Anderlecht için kapım açık’’ şeklinde konuştu.