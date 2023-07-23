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Spor

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 2 madalya

Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yavuz Papağan-Sadık Savaş ikilisi, altın madalya kazandı.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 18:16 - Güncelleme:
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 2 madalya
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Pilsen kentindeki organizasyonda Yavuz Papağan ve Sadık Savaş'tan oluşan milli takım, klasik yay çift erkekler kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Milliler, finalde Çinli Jun Gan-Lixue Zhao ikilisini 5-3 yendi.

Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül ise klasik yay çift kadınlarda Moğol rakiplerini yenerek bronz madalya aldı.

Türkiye böylece organizasyonu ikişer altın ve gümüşün yanı sıra 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

Bireyselde paralimpik okçu Öznur Cüre Girdi dünya şampiyonu olmuştu. Milliler ayrıca 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 7 kota elde etmişti.

  • Para Okçuluk Dünya Şampiyonası
  • Yavuz Papağan-Sadık Savaş
  • altın madalya

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