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Spor

Para tekvandoda Fatih Çelik, gümüş madalya kazandı

Paris 2024'te milli tekvandocu Fatih Çelik, K44 70 kiloda gümüş madalya kazandı ve kariyerinin ilk paralimpik madalyasına ulaştı.

31 Ağustos 2024 Cumartesi 00:52 - Güncelleme:
Para tekvandoda Fatih Çelik, gümüş madalya kazandı
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda gümüş madalya kazandı.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Fatih Çelik, finalde 1 numaralı seribaşı Azerbaycan'dan Imamaddin Khalilov'la karşı karşıya geldi.

Rakibine 15-2 mağlup olan Fatih Çelik, gümüş madalya elde etti.

İki sporcu maçtan sonra Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla tatamide tur attı. Bu hareket tribünlerden büyük alkış aldı.

Kariyerinin ilk paralimpik madalyasını alan Fatih Çelik'i maçı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tebrik etti.

  • Paralimpik
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