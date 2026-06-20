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Spor

Paraguay basınından olay yorum: Sözde güçlü takım Türkiye...

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Paraguay basınında Türkiye-Paraguay mücadelesine ilişkin dikkat çeken yorumlar yapıldı.

BEYZA NUR YILMAZ20 Haziran 2026 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
Paraguay basınından olay yorum: Sözde güçlü takım Türkiye...
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde puan alamayan Türkiye, turnuvaya veda etti. Son 32 turu için şansını sürdüren Paraguay'da ise karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşandı. Paraguay basını, Türkiye'ye karşı kazandıkları 1-0'lık galibiyete sayfalarında geniş yer ayırdı. İşte karşılaşmanın Paraguay basınındaki yansımaları:

"PARAGUAY ACI ÇEKTİ AMA DÜNYA KUPASI'NDA BÜYÜK BİR ZAFER KAZANDI"

D10: Paraguay milli takımı zor anlar yaşadı, ancak Dünya Kupası'nda tekrar kazanmak ve eleme şanslarını canlı tutmak için ellerinden gelenin en iyisini, yüreklerini ve yapabilecekleri her şeyi ortaya koydular.

"PARAGUAY MÜCADELE AZMİNİ YENİDEN KAZANDI"

ABC: On kişiyle oynayan Paraguay, Santa Clara'da Türkiye'yi 1-0 yenerek açılış maçındaki mağlubiyetin ardından toparlandı. Matías Galarza'nın erken dakikalarda attığı gol ve sergilenen müthiş karakterle kırmızı-beyazlılar, 2026 Dünya Kupası'nda bir üst tura yükselme yolunda önemli bir adım attı.

"KAHRAMANCA!"

VS Sports: Eleme maçlarında umutlarımızı yeniden canlandıran Paraguay yeniden sahneye çıktı! Miguel Almiron'un sorumsuzluğu nedeniyle maçın büyük bölümünde bir oyuncusu eksik oynamak zorunda kalan kırmızı-beyazlılar, Türkiye karşısında kahramanca ve muhteşem bir zafer elde ederek 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki yerini garantiledi.

"BU BİZİM PARAGUAY'IMIZ!"

Cronica: Paraguay'ın mücadeleci ruhunun kaybolduğunu kim söylüyor? Kesinlikle hayır. Paraguay, adam gibi oynayarak, Türkiye'nin sözde güçlü takımına karşı muazzam bir zafer kazandı. Alıştığımız gibi zorlu bir 1-0'lık galibiyet oldu, ancak çok daha özel bir havası var. Ve sözde "düşük performans gösteren" adam harika bir gol attı ve takımın yıldızı oldu. Üstelik tüm bunlar, berbat El Salvadorlu hakem Ivan Bartpn'a rağmen gerçekleşti.

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