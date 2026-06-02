İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9336
  • EURO
    53,5431
  • ALTIN
    6692.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Paraguay'ın Dünya Kupası aday kadrosu belli oldu
Spor

Paraguay'ın Dünya Kupası aday kadrosu belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek Paraguay'ın aday kadrosu belli oldu.

AA2 Haziran 2026 Salı 10:17 - Güncelleme:
Paraguay'ın Dünya Kupası aday kadrosu belli oldu
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden Paraguay'ın aday kadrosu belli oldu.

Paraguay Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Gustavo Alfaro tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Gatito Fernandez (Club Cerro Porteno), Orlando Gill (CA San Lorenzo de Almagro), Gaston Olveira (Club Olimpia)

Defans: Gustavo Gomez (SE Palmeiras), Junior Alonso (Clube Atletico Mineiro), Fabian Balbuena (Gremio FBPA), Omar Alderete (Sunderland), Juan Caceres (Dynamo Moskova), Gustavo Velazquez (Club Cerro Porteno), Jose Canale (Club Atletico Lanus), Alexandro Maidana (Talleres de Cordoba)

Orta Saha: Miguel Almiron (Atlanta United), Kaku (Al Ain), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Ramon Sosa (SE Palmeiras), Diego Gomez (Brighton & Hove Albion), Damian Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Matias Galarza (Atlanta United), Mauricio (SE Palmeiras)

Forvet: Antonio Sanabria (US Cremonese), Julio Enciso (RC Strasbourg Alsace), Gabriel Avalos (Club Atletico Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Gustavo Caballero (Portsmouth)

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.