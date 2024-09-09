Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya elde edemeyip 3 gümüş ve 5 bronz ile dönerek beklentileri karşılayamayan Ay-Yıldızlı sporcularımızın ardından Paralimpik Oyunları'nda yüzümüz güldü. Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan organizasyondan Türkiye, altın ve toplamda madalya rekorlarıyla döndü. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndan 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronzla dönen Milllilerimiz, bu sayıyı neredeyse iki katına çıkardı.

Paris'te mücadele eden paralimpik sporcularımız; 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz ile hem altın hem de toplam madalya rekoru kırarak oyunları tamamladı. Tarihi başarıyı perçinleyen madalyalarımız, toplamda 10 farklı branşta geldi. Altın madalyalarımızı ise Golbol Kadın Milli Takımı, para okçu Öznur Cüre Girdi, para yüzmede Umut Ünlü (2), para tekvandoda Mahmut Bozteke ve para judoda İbrahim Bölükbaşı'ndan geldi.