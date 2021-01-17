Parası ödenmeyen Cocalic, Altay'dan ayrıldı

DHA 17 Ocak 2021 Pazar 14:06 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 14:06

Siyah-beyazlı takımla Antalya kampına katılan Boşnak stoper, alacaklarının ödenmemesi üzerine kampı terk ederek sözleşmesini tek taraflı feshetti. İzmir ekibinde forvet Gnanduillet, ön libero Blagojevic, orta saha oyuncusu Putsila, sol kanat Amorim ve kaleci Burak daha önce takımla yollarını ayırmıştı. Cocalic, siyah-beyazlı formayla ilk yarıda ligde 3, kupada 1 müsabakaya çıktı.

Dış transferde forvet Deniz Kadah ve sol bek Mehmet Erdem'le anlaşan Altay'ın Göztepe'den 37 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Mossoro ve Yeni Malatyaspor'dan 30 yaşındaki gurbetçi stoper Murat Akça ile ilgilendiği iddia edildi. Mossoro, Göztepe'nin son Konyaspor maçında kadroda yer almadı.

Öte yandan Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Sırbistan Süper Lig ekibi Vojvodina ile karşılaşan Altay, rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Berkay 57'nci dakikada kendi kalesine gol atarken, 89'uncu dakikada Scuk skora denge getirdi.

DUYGUSAL ANİMASYON

Altay, kuruluşunun 107'nci yılını kutladığı 16 Ocak'ta sosyal medya hesaplarından paylaştığı duygusal animasyon ile asırlık mazisine saygı duruşunda bulundu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Fahrettin Altay ve kulüp kurucularından Mustafa Necati Uğural'ın yer aldığı animasyonda camianın sembol futbolcularından Vahap Özaltay, Ayfer Elmastaşoğlu, Mustafa Denizli, efsane başkanlardan Erdoğan Tözge, 4 yıl önce trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcu Şehmus Özer, Teknik Direktör Yücel İldiz, rekortmen golcü Marco Paixao, Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar ile genç yıldız adayları Kazımcan Karataş ve Eren Erdoğan'a yer verildi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Celal Bayar, Mustafa Necati Uğural ve Vasıf Çınar ile Cumhuriyet'e gönül vermiş arkadaşlarının aydınlanma ışığı altında kurduğu kulübümüzün ilkeleri 107 yıldır yolumuzu aydınlatıyor. Cumhuriyeti oluşturan temelleri ilke edinen, bu ilkeler ışığında bir asrı devirip yeni bir yüzyıla umutla yürüyen bu koca camianın bir ferdi olmaktan şeref duyuyorum. Eminim ki, Büyük Altay'ımız daha uzun yıllar şeref ve onurla varlığını sürdürecek, koca çınar her geçen yılda kökleri ile hem geçmişe hem de geleceğe daha sıkı sarılacaktır. 107'nci yılımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.