''Parayı seçtiler ama mutlu değiller''

İngiliz basını, Suudi Arabistan'a transfer olan bir çok ismin büyük pişmanlık duyduğunu haber yaptı.

The Sun'un manşetine taşıdığı haberlerde futbolcuların ülke futbolunun durumu ve yaşantılarından kazandıkları yüksek paralara rağmen memnun olmadığı belirtildi. Sun, iddiasını bir adım öteye götürerek 'Bazı yıldızların ülkede geçirdikleri her saniyeden nefret ettikleri'ni ifade etti.

Seyirci sayıları konusunda da beklenenin altında kalındığı ifade edilirken Steven Gerrard'ın çalıştırıp Jordan Henderson'un kaptanlığını yaptığı Al-Ittifaq - Al Fateh maçını 9800 civarında seyircinin izlediği belirtildi.