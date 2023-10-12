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Spor

''Parayı seçtiler ama mutlu değiller''

Yaz transfer döneminde bir çok yıldız oyuncu yüklü kontratlara hayır diyemeyerek Suudi Arabistan Pro Ligi'nin yolunu tutmuştu. İngiliz basını, para için bu teklifleri kabul eden çoğu futbolcunun bundan pişmanlık duyduğunu iddia etti.

12 Ekim 2023 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
''Parayı seçtiler ama mutlu değiller''
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İngiliz basını, Suudi Arabistan'a transfer olan bir çok ismin büyük pişmanlık duyduğunu haber yaptı.

The Sun'un manşetine taşıdığı haberlerde futbolcuların ülke futbolunun durumu ve yaşantılarından kazandıkları yüksek paralara rağmen memnun olmadığı belirtildi. Sun, iddiasını bir adım öteye götürerek 'Bazı yıldızların ülkede geçirdikleri her saniyeden nefret ettikleri'ni ifade etti.

Seyirci sayıları konusunda da beklenenin altında kalındığı ifade edilirken Steven Gerrard'ın çalıştırıp Jordan Henderson'un kaptanlığını yaptığı Al-Ittifaq - Al Fateh maçını 9800 civarında seyircinin izlediği belirtildi.

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