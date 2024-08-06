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Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçiler elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçiler Burhan Akbudak ve Evin Demirhan Yavuz, organizasyondan elendi.

AA6 Ağustos 2024 Salı 22:09 - Güncelleme:
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçiler elendi
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçiler Burhan Akbudak ve Evin Demirhan Yavuz, organizasyondan elendi.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Burhan Akbudak, grekoromen stil 77 kilo son 16 turunda Macaristan'dan Zoltan Levai'ye 2-1 yenildi.

Evin Demirhan Yavuz da kadınlar 50 kilo son 16 turunda Kübalı Yusnelis Guzman Lopes'e 7-6 mağlup oldu.

İki milli sporcu da rakipleri finale yükselemediği için repesajda mücadele etme hakkı elde edemedi ve oyunlara veda etti.

  • Milli güreşçiler
  • Paris 2024
  • Burhan Akbudak

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