İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2024 Cumartesi / 21 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarın 4 milli sporcu mücadele edecek
Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarın 4 milli sporcu mücadele edecek

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde yarın, 4 milli sporcu mücadele verecek.

AA27 Temmuz 2024 Cumartesi 11:36 - Güncelleme:
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarın 4 milli sporcu mücadele edecek
ABONE OL

Badmintonda, La Chapelle Arena'da gerçekleştirilen kadınlar grup maçlarında Neslihan Yiğit Arın, TSİ 12.00'de Japonya'dan Aya Ohori ile karşılaşacak.

Yüzmede, Paris La Defense Arena'da TSİ 12.43'te başlayacak 100 metre sırtüstü yarışlarında Berke Saka, performansını sergileyecek. Ayrıca bugün 100 metre kurbağalamada havuza girecek Berkay Ömer Öğretir, yükselmesi halinde yarın finalde yarışacak.

Judoda, Champ de Mars Arena'da TSİ 11.00'de başlayacak müsabakalara erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel, son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha ile karşılaşacak.

Yelkende, Marsiyla Marina'da yapılacak yarışlarda Merve Vatan, TSİ 13.00'de IQ Foil kategorisinde mücadele edecek.

Atıcılık, kürek ve masa tenisinde bugün elemelerde yarışacak milli sporcular, tur atlamaları halinde yarın yine müsabakaya çıkacak.

  • Neslihan Yiğit Arın
  • paris olimpiyatları
  • mücadele

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.