Türk sporcular 5 bronz ve 3 gümüş olmak üzere 8 madalya kazandı. Atıcılık 10 metre havalı tabanca karma kategorisinde mücadele veren ve gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç takım olarak Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandı. Boksta kadınlar 54 kiloda Hatice Akbaş, finalde Çinli rakibi Yuan Chang'a yenilerek gümüş madalya kazandı. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da kadınlar 50 kilo kategorisinde ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Takımı oyunlarda bronz madalya kazandı. Taha Akgül, serbest stil 125kg bronz madalya karşılaşmasında Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev'i 7-0 yenerek güreşte Olimpiyat üçüncüsü oldu. Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 68 kiloda rakibi Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı 4-2 yenerek bronz madalya aldı. Milli boksör Esra Yıldız Kahraman 57 kilo yarı final karşılaşmasında Tayvanlı Lin Yu Ting'e yenilerek bronz madalya kazandı. Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın ise bronz madalya maçında Britanya'dan McGowan'ı yenerek Olimpiyat 3'üncüsü oldu. Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m serbest finalinde 14:41.22 ile dünya gençler rekorunu kırdı ve olimpiyat 5'incisi oldu.

GÖRKEMLİ KAPANIŞ

26 Temmuz tarihinde başlayan Olimpiyatlar, dünkü kapanış töreniyle son buldu. Törende Billie Eilish, Snoop Dog ve Amerikalı rock müzik grubu Red Hot Chili Peppers da sahne aldı. Yıldız oyuncu Tom Cruise'un stadyumun tepesinden aşağıya doğru indiği anlar ise büyük beğeni topladı.