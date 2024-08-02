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Spor

Paris 2024 teniste finalistler belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tenis branşında tek kadınlarda final, tek erkeklerde de yarı finale yükselen tenisçiler belli oldu.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 00:34 - Güncelleme:
Paris 2024 teniste finalistler belli oldu
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşında Philippe-Chatrier, Suzanne Lenglen ve Simonne-Mathieu kortlarında düzenlenen organizasyonda tenisçiler mücadele etti.

Tek kadınlarda Çinli Qinwen Zheng, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek'i 2-0 yenerek finale çıkan ilk tenisçi oldu.

Hırvat Donna Vekic ise yarı finalde Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 2-0 mağlup ederek finalde Çinli Qinwen Zheng'in rakibi oldu.

Tek erkeklerde ise İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic, İtalyan Lorenzo Musetti ve Kanadalı Felix Auger-Aliassime yarı finale çıktı.

ÇİFTLERDE FİNAL VE YARI FİNALE YÜKSELENLER BELLİ OLDU

Çift kadınlarda Çek Karolina Muchova-Linda Noskova, İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini, İspanyol Cristina Bucsa-Sara Sorribes Tormo, bireysel sporcular Mirra Andreeva-Diana Shnaider yarı finale adlarını yazdırdılar.

Çift erkeklerde ise ABD finali oynanacak. ABD'li Taylor Fritz -Tommy Paul ile ABD'li Austin Krajicek-Rajeev Ram finalde altın madalya kazanmak için mücadele edecek.

Karışıkta ise Çinli Xinyu Wang-Zhizhen Zhang ile Çek Katerina Siniakova-Tomas Machac finale yükselen isimler oldu.

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