Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'na kadın boksörlerimizle adeta damga vurduk. 54 kilo çeyrek finalinde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0'lık skorla mağlup eden Hatice Akbaş, madalyayı garantiledi. 60 kiloda Polonyalı Aneta Rygielska'yı 4-1 yenen Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale adını yazdırdı. 50 kiloda Meksikalı Fatima Herrera'yı 5-0'lık skorla mağlup eden Busenaz Çakıroğlu da çeyrek finalist oldu. Dün ise ringde parlayan isim Esra Yıldız Kahraman oldu. 57 kilo son 16 turunda Tunuslu Khouloud Hlimi'yi 5-0 mağlup eden Kahraman da çeyrek final biletini cebine koydu.

BİZİM HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Rakibini net bir sonuçla ringden silerek çeyrek finale adını yazdıran 27 yaşındaki Esra Yıldız Kahraman, müsabaka sonunda duygularını şu sözlerle ifade etti: "Güzel bir maçtı. Kendi adıma mutlu ve gururluyum. Tunuslu rakibim Tokyo Olimpiyatları'nda da dövüştü, benden büyük ve tecrübeli. Biz çalıştık, inandık. Performansımla da bunu gösterdim. Federasyon başkanından takım arkadaşlarıma, eşim dostuma dek herkes bu başarının bir parçası. Şimdi çeyrek finaldeyiz. Kadın boksörler olarak 4 altın madalyayla ülkemize dönmek istiyoruz. Ülkemizin dualarıyla buradayız. Hedefimiz şampiyonluk."

MÜSABAKALAR BUGÜN BAŞLIYOR

Paris'te gösterdikleri performansla şimdiden tarihe geçen kadın boksörlerimizin çeyrek ve yarı final karşılaşmaları bugün başlıyor. Sahneye ilk olarak 66 kiloda Busenaz Sürmeneli çıkacak; Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile 18:06'da başlayacak müsabakada yarı final için kapışacak; saat 22:04'te 50 kilo çeyrek finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja ile karşılaşacak. Esra Yıldız Kahraman, yarın 12:16'da Brezilyalı Cerqueira Romeu ile çeyrek final maçı oynayacak. Aynı gün 17:34'te Hatice Akbaş, finale adını yazdırmak için Güney Koreli Im Aeji ile ringde kozlarını paylaşacak.